***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi25/12/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi25/12/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/05/2019AçıklamaŞirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.("SAHA")" arasında imzalanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesinin 28 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle 25 Aralık 2019 tarihinde (bugün) iki derecelendirme dönemini kapsayacak şekilde yeni bir sözleşme imzalanmıştırPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,41 98,72 99,51 92,51 95,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805233BIST