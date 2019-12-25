***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.12.2019 18:40
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/12/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
25/12/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2019
Açıklama
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.("SAHA")" arasında imzalanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesinin 28 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle 25 Aralık 2019 tarihinde (bugün) iki derecelendirme dönemini kapsayacak şekilde yeni bir sözleşme imzalanmıştır
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,41 98,72 99,51 92,51 95,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805233
BIST