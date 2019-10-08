***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.10.2019 13:08
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının bir kısmının bir aracı kurum tarafından talep toplama suretiyle borsa dışı pazarda satılmasıyla ilgili medya kaynaklarında çeşitli haberler bulunmaktadır. Buna ilişkin gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketleriyle ilgili olarak, mevcut durum itibariyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791297
BIST
17:11101.856
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.137,62
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:115,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0229
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:116,3721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:11280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88