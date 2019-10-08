***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının bir kısmının bir aracı kurum tarafından talep toplama suretiyle borsa dışı pazarda satılmasıyla ilgili medya kaynaklarında çeşitli haberler bulunmaktadır. Buna ilişkin gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketleriyle ilgili olarak, mevcut durum itibariyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791297BIST