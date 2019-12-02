***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 18:27
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın İzzet Karaca, ilk kez 3 Aralık 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Üyemiz olarak atanmıştır. Son olarak ise 30.04.2019 tarihindeki Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nca bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile tekrar seçilmiştir.
Bununla beraber II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesi (g) fıkrası uyarınca Sayın Karaca'nın bağımsızlık kriterine konu olan toplam 6 yıllık süresi 3 Aralık 2019 tarihi itibarıyla dolmaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğindeki tecrübesi göz önüne alınarak, kısa dönemli Yönetim Kurulu üye değişikliğinin Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından ilave bir fayda sağlamayacak olduğu değerlendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşünü takiben 2020 yılında yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'a kadar yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmemesi ve Sayın İzzet Karaca'nın, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmesi yoluna gidilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801359
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