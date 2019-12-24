***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde halen Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, 1 Ocak 2020 itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Çiçek Uşaklıgil Özgüneş'in istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise yine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Demirel atanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805007BIST