***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNusret Orhun Köstem Anadolu Efes Mali İşler Direktörü 0 216 586 8000 orhun.kostem@anadoluefes.comAslı Kılıç Demirel Yatırımcı İlişkileri Müdürü 0 216 586 8072 asli.kilic@anadoluefes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206237 / 701313Özgün Ökten Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Yöneticisi 0 216 586 8332 ozgun.okten@anadoluefes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 208971 / 702278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808580BIST