***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziBahçelievler Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Caddesi N4 Bahçelievler-İstanbulYeni Şirket MerkeziFatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi N58/24 Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbulDeğişiklik Tarihi01/11/2019AçıklamalarŞirketimizin ‘'Bahçelievler Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Caddesi No :4 Bahçelievler-İstanbul'' olan merkez adresi "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No :58/24 Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 01.11.2019 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796146BIST