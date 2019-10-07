AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2019 12:05
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2019Q3 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 4.614,29 % 0,0026 % 0,0247 % 943,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790802
BIST
13:11104.719
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.255,20
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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104.921
En Düşük
102.572
13:115,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0420
|Açılış
|: 5,7330
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,7584
En Düşük
5,7059
13:116,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0436
|Açılış
|: 6,2900
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|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,3247
En Düşük
6,2643
13:11277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
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|Önceki Kapanış
|: 275,71
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278,95
En Düşük
276,10