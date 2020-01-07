AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.113,04 % 0,01214423Tescil ve İlan Giderleri1.593,06 % 0,00470369Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.129,63 % 0,01219321Bağımsız Denetim Ücreti41.991,14 % 0,12398372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.901,48 % 0,01447219Fon Yönetim Ücreti586.636,51 % 1,73211247Hisse Senedi Komisyonu7.419,86 % 0,021908Tahvil Bono Komisyonu479,82 % 0,00141672Gecelik Ters Repo Komisyonu2.115,7 % 0,00624685Vadeli Ters Repo Komisyonu1.950,27 % 0,0057584Borsa Para Piyasası Komisyonu1.967,18 % 0,00580833Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.888,93 % 0,0262456TOPLAM GİDERLER666.186,62 % 1,96699342DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.868.268,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808679BIST