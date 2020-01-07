AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.261,03 % 0,0121068Tescil ve İlan Giderleri1.593,06 % 0,00308046Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.632,03 % 0,00895684Bağımsız Denetim Ücreti60.399,55 % 0,11679316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.571,26 % 0,01077301Fon Yönetim Ücreti895.852,28 % 1,73228798Hisse Senedi Komisyonu2.131,02 % 0,0041207Tahvil Bono Komisyonu5.115,71 % 0,00989213Gecelik Ters Repo Komisyonu44,1 % 0,00008528Vadeli Ters Repo Komisyonu66,15 % 0,00012791Borsa Para Piyasası Komisyonu3.569,48 % 0,00690222Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.541,4 % 0,02811835TOPLAM GİDERLER999.777,07 % 1,93324484DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.714.974,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808680BIST