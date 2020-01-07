AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.209,23 % 0,01198947Tescil ve İlan Giderleri6.276,25 % 0,02344765Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.252,96 % 0,01215284Bağımsız Denetim Ücreti24.755,92 % 0,09248646Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.286,49 % 0,01227811Fon Yönetim Ücreti266.768,59 % 0,99662957Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu436,21 % 0,00162965Gecelik Ters Repo Komisyonu33.022,4 % 0,12336947Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.914,93 % 0,01088998Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar759,21 % 0,00283636Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.261,66 % 0,03460094TOPLAM GİDERLER353.943,85 % 1,3223105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.767.075,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808681BIST