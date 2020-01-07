AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.275,23 % 0,01217395Tescil ve İlan Giderleri4.621,7 % 0,02472908Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.135,37 % 0,0221269Bağımsız Denetim Ücreti26.464,89 % 0,14160427Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.913,36 % 0,01023771Fon Yönetim Ücreti370.058,71 % 1,98005335Hisse Senedi Komisyonu1.483,28 % 0,00793651Tahvil Bono Komisyonu85,72 % 0,00045866Gecelik Ters Repo Komisyonu31,5 % 0,00016855Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.272,2 % 0,02285903Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar759,21 % 0,00406226Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.214,97 % 0,06535799TOPLAM GİDERLER428.316,14 % 2,29176826DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.689.330,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808682BIST