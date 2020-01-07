AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,06 % 0,01028378Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.215,4 % 0,02721193Bağımsız Denetim Ücreti17.065,89 % 0,11016648Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.107,99 % 0,01360784Fon Yönetim Ücreti42.352,02 % 0,27339758Hisse Senedi Komisyonu312,87 % 0,00201969Tahvil Bono Komisyonu622,51 % 0,00401853Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu604,91 % 0,00390491Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.535,59 % 0,05510032TOPLAM GİDERLER77.410,24 % 0,49971105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.491.000,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808683BIST