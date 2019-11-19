AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOLGA AKBAŞ 19.02.2018 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarBATUHAN BAŞAVCI 15.11.2019 2019 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015 - 2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - ARAŞTIRMA UZMANI 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar - Gayrimenkul Değerlemehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799639BIST