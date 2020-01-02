AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 25-40BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 50-60 (TL)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 5-20Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 (TL)FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarBATUHAN BAŞAVCI 02.01.2020 2019 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015 - 2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - ARAŞTIRMA UZMANI 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar - Gayrimenkul Değerlemehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807047BIST