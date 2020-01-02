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AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2020 17:34
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AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün asgari %60 ila %90'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından ve portföyün %10 ila %30'u, BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır.
Fon portföyünün azami yüzde %8'i Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında yatırıma yönlendirilebilir.
Ayrıca portföyün azami %20'si Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2'si ters repoda, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90 (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-30 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-8 TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 (TL)
Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807048


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 150.998.378 % 20,00  
CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7977 7,8368 % -0,74  
Frank 6,0994 6,1361 % -0,40  
Riyal 1,5837 1,5916 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.525 7,97  
Altın Gr. 292 292 1,70  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 17,98 18,03 0,15  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 65,86 65,86 -0,14  
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