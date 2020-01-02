AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi - Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, fon portföyünün %70 ila 90'ı oranında yatırım yapar. Bununla birlikte BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara portföyünün %10 ila %15'i kadar ve Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına fon portföyünün en fazla %20'si oranında yatırım yapılabilir.Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına, fon portföyünün %15'inden fazla yatırım yapılamaz.Fon portföyüne, fon portföyünün azami %5'i oranında BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir veya fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir.- Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS UZUN 80 21.11.2019 - 100BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 21.11.2019 - 100BIST 100 GETIRI 10 21.11.2019 - 100Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 70-90 (TL)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçlarına fon portföyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz.)ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-15 BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarTers Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-5 BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleriFon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarBATUHAN BAŞAVCI 02.01.2020 2019 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015 - 2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - ARAŞTIRMA UZMANI 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar - Gayrimenkul Değerlemehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807052BIST