AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarBATUHAN BAŞAVCI 02.01.2020 2019 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015 - 2019 VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - ARAŞTIRMA UZMANI 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar - Gayrimenkul Değerlemeİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-3-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL 2165797979 fonyonetimi@aegon.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807053BIST