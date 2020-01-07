AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,97Varsa İade Tutarı (TL)19302,68Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)46197,63Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 6,93Açıklamalar2019 FTGK Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808684BIST