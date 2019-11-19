AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Portföy Yönetim Şirketi olan Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'de meydana gelen görev değişiklikleri nedeniyle, Portföy Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Erkan ÜNAL ve Necdet KARACAN'ın görevlerinden azledilerek, Batuhan BAŞAVCI'nın Portföy Yöneticisi olarak atanması nedeniyle hazırlanan Değişiklik Bildirim Formu, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799638BIST