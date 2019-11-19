AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2019 14:32
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Portföy Yönetim Şirketi olan Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'de meydana gelen görev değişiklikleri nedeniyle, Portföy Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Erkan ÜNAL ve Necdet KARACAN'ın görevlerinden azledilerek, Batuhan BAŞAVCI'nın Portföy Yöneticisi olarak atanması nedeniyle hazırlanan Değişiklik Bildirim Formu, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799638
BIST
16:41107.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 553,85
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:415,7181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0214
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:416,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0222
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:41270,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.843.518
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.962.186
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.407.526
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,93
|18.337.874
|% 12,05
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|METRO
|1,45
|58.993.235
|% -5,23
|
|TIRE
|2,14
|32.965.539
|% -4,89
|
|THYAO
|14,15
|1.966.714.366
|% -0,49
|
|TUPRS
|127,30
|420.492.376
|% 2,83
|
|PGSUS
|75,85
|286.249.645
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,97
|240.511.902
|% 3,11
|
|TKFEN
|19,14
|227.765.796
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,40
|196.840.125
|% 2,94
|
|VAKBN
|4,97
|240.511.902
|% 3,11
|
|CEMAS
|1,17
|35.415.831
|% 1,74
|
|ALBRK
|1,28
|37.116.577
|% 0,00
|
|HALKB
|5,87
|167.438.048
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3776
|7,4146
|% -0,45
|
|Frank
|5,7459
|5,7806
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5195
|1,5272
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-2,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,29
|
|Yarım
|862
|885
|-3,04
|
|Çeyrek
|433
|442
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,71
|
Seans Raporu
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16:55BRISA
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16:53RHEAG
Yüzde 12.05 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 492, 428 adet işlem
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16:52TUKAS
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 895, 475 adet işlem