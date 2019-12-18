AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
18.12.2019 14:39
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2019 tarih ve E.15648 sayılı izni doğrultusunda, 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere ilişkin Katılımcılara Duyuru Metnini ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804134
BIST
15:25110.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -510,79
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:255,9117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0241
|Açılış
|: 5,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:256,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:25280,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,24
|Açılış
|: 280,61
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,96
|9.207.447
|% 13,31
|
|FMIZP
|38,62
|29.154.508
|% 12,27
|
|SANFM
|4,48
|5.578.625
|% 11,17
|
|IEYHO
|0,61
|233.725.036
|% 10,91
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.450.733
|% -10,48
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|MARTI
|0,90
|20.602.557
|% -9,09
|
|THYAO
|13,75
|634.926.333
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|278.534.440
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,60
|247.880.686
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,61
|233.725.036
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,55
|230.025.345
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,61
|233.725.036
|% 10,91
|
|KRDMD
|2,49
|278.534.440
|% -0,40
|
|ODAS
|2,27
|226.126.830
|% 7,58
|
|EKGYO
|1,48
|147.552.694
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,55
|230.025.345
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7132
|7,7519
|% 0,14
|
|Frank
|5,9997
|6,0358
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5712
|1,5791
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,84
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|12,00
|
|Tam
|1.852
|1.898
|10,91
|
|Yarım
|895
|918
|5,27
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,81
|65,81
|-0,29
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