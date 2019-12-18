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AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

18.12.2019 14:39
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AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2019 tarih ve E.15648 sayılı izni doğrultusunda, 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere ilişkin Katılımcılara Duyuru Metnini ekteki gibidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804135


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Riyal 1,5713 1,5792 % 0,41  
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Alış Satış %  
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Tam 1.852 1.898 10,83  
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