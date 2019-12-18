AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2019 tarih ve E.15648 sayılı izni doğrultusunda, 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere ilişkin Katılımcılara Duyuru Metnini ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804137BIST