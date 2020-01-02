AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2019 tarih ve E.15648 sayılı izni doğrultusunda 02.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak değişiklikler sonucu güncellenen Fon İçtüzüğü ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807010BIST