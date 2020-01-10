***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
10.01.2020 13:42
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 2.100.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811702
BIST
16:05118.764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 773,08
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:055,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0110
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:056,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:05292,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 292,72
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.394.781
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.564.553
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.782.100
|% 14,65
|
|SRVGY
|12,94
|3.265.002
|% 13,91
|
|YUNSA
|11,58
|81.533.949
|% 13,42
|
|BURVA
|10,95
|980.486
|% -12,33
|
|ATAGY
|4,40
|6.094.162
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.296
|% -4,39
|
|MERIT
|23,82
|10.305
|% -2,78
|
|THYAO
|14,29
|1.396.688.182
|% 0,28
|
|ODAS
|2,78
|1.030.972.275
|% 7,75
|
|HALKB
|6,55
|641.954.508
|% 4,13
|
|KRDMD
|2,85
|600.724.684
|% 3,26
|
|PETKM
|3,94
|590.347.341
|% 0,77
|
|ODAS
|2,78
|1.030.972.275
|% 7,75
|
|ALBRK
|1,69
|428.200.612
|% 2,42
|
|KRDMD
|2,85
|600.724.684
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,52
|310.915.740
|% 3,40
|
|PETKM
|3,94
|590.347.341
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6655
|7,7040
|% 0,25
|
|Frank
|5,9993
|6,0354
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,55
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,04
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.931
|1.980
|-7,03
|
|Yarım
|933
|958
|-3,40
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:16XU100
Endeks 118, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 10, 677.00 milyon TL de
-
16:16FMIZP
Yüzde 10.22 oranında artışla 61.45 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 335 adet işlem
-
16:13RYSAS
Yüzde 10.94 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 522, 372 adet işlem
-
16:12TEKTU
Yüzde 11.90 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 285, 241 adet işlem
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 911, 52 artarak (% 0.81 ) 113, 422