***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2019 yılı sonunda süresi dolacak olan Kayıt sermaye tavanı izin süresinin 5 yıl süreyle (2019-2023) uzatılması, 225.000.000 (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 450.000.000.-(dörtyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesi, bu amaçla Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ekli değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilerek tescil ettirilmesi ve bu işlemlerle ilgili gerekli izinlerin alınması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796763BIST