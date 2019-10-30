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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.10.2019 21:48
GÜNCEL HABERLER

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklamalar

01/01/2019 - 30/09/2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya 
olarak verilmektedir.
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795715


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BERA 2,95 50.233.119 % 19,92  
SALIX 5,50 39.243 % 16,03  
DITAS 8,07 13.849.953 % 13,66  
NATEN 8,35 93.662.607 % 12,99  
IHLAS 0,58 48.535.889 % 11,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3358 7,3726 % -0,34  
Frank 5,7402 5,7747 % -0,15  
Riyal 1,5161 1,5237 % -0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.495 1.495 -0,67  
Altın Gr. 274 274 -0,23  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,01  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,00  
B. Petrol 60,22 60,22 0,06  
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