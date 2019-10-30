***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.431.721 47.075.545Dönem Karı (Zararı)-46.263.498 10.948.757Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-46.263.498 10.948.757Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.535.882 36.183.526Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.891.845 21.966.681Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler529.604 735.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11b 387.105 365.603Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11a 158.273 328.883Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11c -15.774 40.698Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler57.376.788 43.107.586Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21a -460.492 -991.020Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21b 57.925.552 44.283.235Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-25.884 -58.995Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-62.388 -125.634Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -15.611.644 -10.035.933Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.650.711 -19.589.992Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -10.650.711 -19.589.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.439.607 670.996Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.959 13.669.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.959 13.669.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 18.854.342İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 18.854.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-163.488 -12.505.488Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.408.693 -17.517.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.408.693 -17.517.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler928.696 -8.860.975İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)928.696 -8.860.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.682.335 7.031.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.682.335 7.031.190Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.7