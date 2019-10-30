***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 21:48
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.431.721 47.075.545
Dönem Karı (Zararı)
-46.263.498 10.948.757
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-46.263.498 10.948.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.535.882 36.183.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.891.845 21.966.681
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
529.604 735.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 387.105 365.603
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 158.273 328.883
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11c -15.774 40.698
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.376.788 43.107.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -460.492 -991.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 57.925.552 44.283.235
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-25.884 -58.995
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-62.388 -125.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -15.611.644 -10.035.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.650.711 -19.589.992
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -10.650.711 -19.589.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.439.607 670.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.959 13.669.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.959 13.669.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 18.854.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 18.854.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.488 -12.505.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.408.693 -17.517.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.408.693 -17.517.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
928.696 -8.860.975
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
928.696 -8.860.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.682.335 7.031.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.682.335 7.031.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.7