***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.11.2019Genel Kurul Tarihi 18.12.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmış olması halinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması3 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798956BIST