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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.11.2019 17:22
GÜNCEL HABERLER



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.11.2019
Genel Kurul Tarihi 18.12.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmış olması halinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması
3 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798956


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Frank 5,8027 5,8377 % 0,41  
Riyal 1,5300 1,5377 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 6,63  
Altın Gr. 272 272 1,83  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 0,09  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,02  
B. Petrol 62,81 62,81 0,44  
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