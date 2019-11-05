***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre UzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal bünyeye kavuşturulması amacıyla Şirket çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL artırılarak 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL'den 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) TL'ye çıkarılması, bedelli olarak yapılacak bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) nominal değeri üzerinden kullandırılması planlanmıştır. Bu kapsamda- Şirketimizin 2019 yılı sonunda süresi dolacak olan 225.000.000 (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 450.000.000.-(dörtyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesine,- Kayıt sermaye tavanı izin süresinin 5 yıl süreyle (2019-2023) uzatılmasına,- Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ekli değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilerek tescil ettirilmesine,- Gerekli izinler alındığında değişiklik tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,- Yukarıdaki işlemlerle ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve bu konuda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,- Gerekli onayların alınması sonrasında sermaye artırım sürecinin başlatılmasınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796762BIST