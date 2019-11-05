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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.11.2019 19:38
GÜNCEL HABERLER

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal bünyeye kavuşturulması amacıyla Şirket çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL artırılarak 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL'den 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) TL'ye çıkarılması, bedelli olarak yapılacak bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) nominal değeri üzerinden kullandırılması planlanmıştır. Bu kapsamda
- Şirketimizin 2019 yılı sonunda süresi dolacak olan 225.000.000 (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 450.000.000.-(dörtyüzellimilyon) TL olarak belirlenmesine,
- Kayıt sermaye tavanı izin süresinin 5 yıl süreyle (2019-2023) uzatılmasına,
- Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ekli değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilerek tescil ettirilmesine,
- Gerekli izinler alındığında değişiklik tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Yukarıdaki işlemlerle ilgili gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve bu konuda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
- Gerekli onayların alınması sonrasında sermaye artırım sürecinin başlatılmasına
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796762


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