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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.12.2019 11:31
GÜNCEL HABERLER



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2019
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesine ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış değişiklik tasarısı, 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı.pdf
EK: 2 TİCARET BAK. ONAYLI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI.pdf
EK: 3 AFYON ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804086


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