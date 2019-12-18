***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2019Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesine ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış değişiklik tasarısı, 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı.pdfEK: 2 TİCARET BAK. ONAYLI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI.pdfEK: 3 AFYON ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804086BIST