***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.12.2018 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 2017-5-046 dosya numarası ile takip edilen soruşturmaya dâhil edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Rekabet Kurumu'nun şirketimize iletilen 28.01.2020 tarihli ve 77234294-110.01.04-E.1618 sayılı yazısına göre, Şirketimizin yürütülen bu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815268BIST