***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/11/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAnadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik üretimi, iletimi, dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi203.700.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.11.2019Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı13.770.120 TLBeher Pay Fiyatı0,3631 sentToplam Tutar5.000.000 ABD dolarıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)6,76Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)61,49Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)61,49Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,13Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı14.969.880 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış karının %75 i vergi istisnasından faydalanmak maksadıyla özkaynak hesaplarında tutulacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıParavani Energy B.V.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiSatılan finansal duran varlığın diğer ortağıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/11/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniTaraflar karşılıklı müzakere sonucunda satış bedelinde anlaşmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar16.11.2018 tarihli açıklamamızda yer aldığı üzere, 14.11.2018 tarihinde ilgili taraflar arasında varılan mutabakat dahilinde, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Anadolu Kafkasya)'de sahip olduğumuz hisselerin %6,76'lük kısmının sözkonusu şirketteki mevcut ortağımız Paravani Energy B.V. (Paravani Energy)'ye toplam 5 milyon dolar bedel ile satış işlemleri sözkonusu tutarın 08.11.2019 tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmesi suretiyle tamamlanmıştır. Işlem neticesinde Anadolu Kafkasya'daki payımız %68,25'den %61,49'a inmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797433BIST