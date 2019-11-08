***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
08.11.2019 10:12
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik üretimi, iletimi, dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
203.700.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.11.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
13.770.120 TL
Beher Pay Fiyatı
0,3631 sent
Toplam Tutar
5.000.000 ABD doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
6,76
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
61,49
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
61,49
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,13
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
14.969.880 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karının %75 i vergi istisnasından faydalanmak maksadıyla özkaynak hesaplarında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Paravani Energy B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Satılan finansal duran varlığın diğer ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/11/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Taraflar karşılıklı müzakere sonucunda satış bedelinde anlaşmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
16.11.2018 tarihli açıklamamızda yer aldığı üzere, 14.11.2018 tarihinde ilgili taraflar arasında varılan mutabakat dahilinde, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Anadolu Kafkasya)'de sahip olduğumuz hisselerin %6,76'lük kısmının sözkonusu şirketteki mevcut ortağımız Paravani Energy B.V. (Paravani Energy)'ye toplam 5 milyon dolar bedel ile satış işlemleri sözkonusu tutarın 08.11.2019 tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmesi suretiyle tamamlanmıştır. Işlem neticesinde Anadolu Kafkasya'daki payımız %68,25'den %61,49'a inmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797433
BIST