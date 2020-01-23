***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.01.2020Genel Kurul Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.02.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri kapsamında, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ihracın hükümleriyle şartlarını saptamak ve ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi hususlarında, Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesinin karara bağlanması,3 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 5 General Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Proxy Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Invitation to General Assembly.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 23.01.2020 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21.02.2020 Cuma günü saat 10:00'da "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 34776 Ümraniye/İstanbul" adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul ilan metni, gündem ve vekalet formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814208BIST