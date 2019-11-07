***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)669.421 -1.470.740 970.836 -833.668DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar64.584 195.504 -17.839 -85.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.220 -6.516 254 -4.613Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2 -2.291 0 -2.291Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları86.105 260.267 -23.131 -102.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.299 -55.956 5.038 23.366Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-18.299 -55.956 5.038 23.366Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar884.898 5.063.522 -803.675 2.975.697Yabancı Para Çevrim Farkları1.370.105 6.452.610 -765.657 4.026.173Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-265.045 602.400 -171.495 327.266Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22 -346.320 -2.418.077 146.653 -1.695.635Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar7.148 37.671 -13.786 23.634Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler119.010 388.918 610 294.259Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri119.010 388.918 610 294.259DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)949.482 5.259.026 -821.514 2.890.142TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.618.903 3.788.286 149.322 2.056.474Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.730.452 4.162.959 267.474 2.499.910Ana Ortaklık Payları-111.549 -374.673 -118.152 -443.436Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.150.908 5.282.990Finansal Yatırımlar8.842 40.361Ticari Alacaklar4.257.564 3.030.005İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21.1 26.087 273.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.231.477 2.756.076Diğer Alacaklar255.476 139.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21.1 3.049 20.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar252.427 118.940Türev Araçlar60.480 102.996Stoklar6 5.809.870 3.131.137Peşin Ödenmiş Giderler806.001 568.852Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 167.170 189.152Diğer Dönen Varlıklar12.1 818.928 938.886ARA TOPLAM20.335.239 13.423.914TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.335.239 13.423.914DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.531 367Ticari Alacaklar1.407 1.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.407 1.437Diğer Alacaklar64.639 56.768İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21.1 3.260 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.379 56.768Türev Araçlar4.512 83.181Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 35.126 1.974.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller330.117 296.443Maddi Duran Varlıklar9 15.725.736 11.738.915Kullanım Hakkı Varlıkları3.718.992 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.711.500 17.111.143Şerefiye11 5.761.096 2.552.368Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 15.950.404 14.558.775Peşin Ödenmiş Giderler424.986 425.205Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 1.106.632 956.572Diğer Duran Varlıklar12.2 947.382 1.402.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.072.560 34.047.587TOPLAM VARLIKLAR64.407.799 47.471.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.383.392 3.184.503Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 4.223.501 3.756.799İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.223.501 3.756.799Banka Kredileri3.550.179 3.643.106Kiralama İşlemlerinden Borçlar673.322 113.693Ticari Borçlar11.616.189 4.161.193İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21.2 29.492 7.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.586.697 4.153.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar221.799 114.858Diğer Borçlar1.627.667 1.515.495İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.627.667 1.515.495Türev Araçlar56.634 41.037Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)331.755 478.774Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 102.989 18.036Kısa Vadeli Karşılıklar596.588 242.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 429.887 130.899Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar166.701 112.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.693 36.532ARA TOPLAM22.229.207 13.550.173TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.229.207 13.550.173UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 16.211.262 8.712.404İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.211.262 8.712.404Banka Kredileri12.799.554 8.549.418Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.411.708 162.986Ticari Borçlar12.142 44.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.142 44.207Diğer Borçlar492.996 392.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar492.996 392.368Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 41.419 54.073Türev Araçlar109.367 3.356Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.659 30.227Uzun Vadeli Karşılıklar408.810 192.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 408.810 192.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 2.946.564 2.762.447Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler342.446 270.308TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.590.665 12.461.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.819.872 26.011.921ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.941.229 5.046.470Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.057.708 1.200.135Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu3.093 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)138.885 73.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)138.885 73.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.343 -20.538Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)161.228 94.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.309.506 1.258.524Yabancı Para Çevrim Farkları2.061.148 1.789.301Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-751.642 -530.777Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 615.970 909.511Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 1.741.794 2.467.846Net Dönem Karı veya Zararı-227.888 -1.168.151Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.646.698 16.413.110TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.587.927 21.459.580TOPLAM KAYNAKLAR64.407.799 47.471.501Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32.446.726 18.138.295 14.740.389 7.701.553Satışların Maliyeti-22.104.468 -12.094.241 -9.935.273 -5.054.640TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.342.258 6.044.054 4.805.116 2.646.913BRÜT KAR (ZARAR)10.342.258 6.044.054 4.805.116 2.646.913Genel Yönetim Giderleri-1.591.844 -1.322.729 -617.216 -513.062Pazarlama Giderleri-5.792.852 -3.038.118 -2.610.025 -1.225.070Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.984 -3.485 -496 -968Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 593.422 419.336 250.285 208.430Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -905.387 -561.147 -363.811 -295.644Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -290.095 -771.691 -26.911 -442.322ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.353.518 766.220 1.436.942 378.277Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 665.007 32.160 316.060 13.254Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -101.679 -34.574 -12.221 -7.178FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.916.846 763.806 1.740.781 384.353Finansman Gelirleri18 1.180.702 2.840.341 499.428 1.679.046Finansman Giderleri19 -2.975.341 -4.958.872 -1.028.994 -2.758.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.122.207 -1.354.725 1.211.215 -694.840Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-452.786 -116.015 -240.379 -138.828Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -401.742 -304.512 -161.950 -136.185Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 -51.044 188.497 -78.429 -2.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)669.421 -1.470.740 970.836 -833.668DÖNEM KARI (ZARARI)669.421 -1.470.740 970.836 -833.668Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar897.309 -34.402 727.456 -55.153Ana Ortaklık Payları-227.888 -1.436.338 243.380 -778.515Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,94000000 -5,90000000 1,00000000 -3,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.408.454 3.083.788Dönem Karı (Zararı)669.421 -1.470.740Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.679.286 4.490.608Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.823.048 1.185.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler140.808 42.352Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.025 15.587Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.477 10.528Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.2 32.086 16.237Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.2 26.220 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler146.239 98.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler124.900 70.378Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler109 373Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.591 10.790Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.639 16.668Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.434.913 665.440Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-142.542 1.853.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler119.305 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler119.305 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 290.095 771.691Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.3 452.786 116.015Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17.1,17.2 -90.423 -10.592Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1,17.2 -90.423 -10.592Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-494.943 -231.607İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.646.632 182.826Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.987 8.806Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.102.175 -1.342.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.094 1.156Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-191.832 -962.161Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.335.021 1.944.554Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler258.607 626.336Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-151.587 53.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler560.705 -146.636Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)640.793 -242.647Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-80.088 96.011Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.995.339 3.202.694Ödenen Faiz-328.104 0Alınan Faiz133.650 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-62.885 -31.026Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-11.634 -8.658Vergi İadeleri (Ödemeleri)-317.912 -79.222YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI470.607 -904.152İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-46.829 -58.656Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri31.161 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri283.543 58.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.587.685 -1.179.876Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.790.417 275.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.277.569 -949.107Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.196Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.314.345 11.008.682Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.354.085 -11.040.852Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-607.055 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri-238.398 -120.872Ödenen Temettüler-355.258 -304.697Ödenen Faiz-1.289.510 -777.524Alınan Faiz252.392 239.960YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.601.492 1.230.529Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi268.289 2.189.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.869.781 3.419.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.269.086 5.789.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.138.867 9.209.397Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiara Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 0 1.101.588 12.385 909.511 2.244.351 -130.050 5.751.148 11.675.914 17.427.062Transferler-10.767 -119.283 130.050Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.356 203.008 1.704.917 -840.904 -1.436.338 -374.673 4.162.959 3.788.286Dönem Karı (Zararı)-1.436.338 -1.436.338 -34.402 -1.470.740Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.356 203.008 1.704.917 -840.904 1.061.665 4.197.361 5.259.026Sermaye Arttırımı46.196 46.196Kar Payları-108.447 83.447 -25.000 -279.697 -304.697Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması4.143.067 4.143.067Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış252.590 252.590 -490.627 -238.037Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-40.556 -40.556 -40.556Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.875 1.875 -1.875 0Dönem Sonu Bakiyeler2 243.535 65.771 1.200.135 -7.145 10.603 -22.231 203.008 2.806.505 -828.519 909.511 2.420.549 -1.436.338 5.565.384 19.255.937 24.821.321Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580Transferler-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.805 67.162 271.847 -220.865 -227.888 -111.549 1.730.452 1.618.903Dönem Karı (Zararı)-227.888 -227.888 897.309 669.421Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.805 67.162 271.847 -220.865 116.339 833.143 949.482Kar Payları-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler31.131 31.131 -4.090 27.041Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)177 177 -1.162.516 -1.162.339Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 3.093 -22.343 161.228 2.061.148 -751.642 615.970 1.741.794 -227.888 4.941.229 16.646.698 21.587.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797328BIST