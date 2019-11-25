***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2019 18:48
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile %100 oranında bağlı ortaklığımız Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin 25.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanmış olan 32.000.000 TL'lik sermayesinin 352.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak, nakden arttırılan 320.000.000 TL'lik tutarın tamamına Şirketimiz tarafından katılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800374
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0310
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
18:05269,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,50
|Açılış
|: 269,14
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3850
|7,4221
|% 0,99
|
|Frank
|5,7299
|5,7644
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5262
|1,5338
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.458
|-4,65
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
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17:58XU100
Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
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17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
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17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem