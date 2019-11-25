***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile %100 oranında bağlı ortaklığımız Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin 25.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanmış olan 32.000.000 TL'lik sermayesinin 352.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak, nakden arttırılan 320.000.000 TL'lik tutarın tamamına Şirketimiz tarafından katılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800374BIST