***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 18:33
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Anadolu Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 23.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 120.000.000 TL'lik şirket sermayesinin 286.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketimizin 23.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile de arttırılan 166.000.000 TL sermayenin tamamına Şirketimizce daha önceden nakdi olarak verilen borçlar nedeniyle oluşan alacaklarımızdan karşılanması suretiyle katılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804882
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,75
|Açılış
|: 283,99
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6765
|7,7150
|% -0,33
|
|Frank
|6,0396
|6,0759
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,88
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|-0,16
|
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