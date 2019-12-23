***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Anadolu Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 23.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 120.000.000 TL'lik şirket sermayesinin 286.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketimizin 23.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile de arttırılan 166.000.000 TL sermayenin tamamına Şirketimizce daha önceden nakdi olarak verilen borçlar nedeniyle oluşan alacaklarımızdan karşılanması suretiyle katılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804882BIST