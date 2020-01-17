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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2020 18:27
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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin (A) Grubu Hamiline pay sahibi ortaklarından İbrahim Yazıcı, Hidayet Yazıcı, Zeynep Naciye Abay, Atiye Mutlu, Fatma Nejmiye Yazıcı, Ayşe Şaziye Güney, Fatma Hatice Başkan, Süleyman Vehbi Yazıcı, Vahit Yazıcı, Efe Yazıcı, Efes Alemdar tarafından Şirketimize 17.01.2020 tarihinde iletilen yazılar ile sahip oldukları paylardan "Borsada İşlem Görmeyen" statüde bulunan ve aşağıdaki tabloda yer alan sayılardaki payların (Toplam 13.246.555 Adet), "Borsada İşlem Görebilir" statüye dönüştürülmek üzere, aracı kurum aracılığıyla Merkezi Kayıt Kurumu'na başvuru sürecinin başlatıldığı bu payların kısa ve orta vadede 3. kişilere satılması niyetinin sözkonusu olmadığı ve anılan payların kurucusu/ortakları olacakları bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasının planlandığı bildirilmiştir.
 
Pay Sahibi
Pay Sayısı (Adet)

İbrahim Yazıcı
1.600.000

Hidayet Yazıcı
1.400.000

Zeynep Naciye Abay
2.000.000

Atiye Mutlu
2.000.000

Fatma Nejmiye Yazıcı
2.000.000

Ayşe Şaziye Güney
1.000.000

Fatma Hatice Başkan
750.000

Süleyman Vehbi Yazıcı
1.191.670

Vahit Yazıcı
928.600

Efe Yazıcı
187.830

Efes Alemdar
188.455

Toplam
13.246.555






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813444


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,18 26.640.696 % 15,76  
GEDIK 8,13 11.267.727 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.390.772 % 14,97  
DAGHL 5,49 23.620.755 % 14,85  
BNTAS 3,82 474.040.274 % 14,71  
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Sterlin 7,6623 7,7007 % 0,36  
Frank 6,0681 6,1047 % 0,37  
Riyal 1,5677 1,5756 % 0,74  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 4,24  
Altın Gr. 295 295 2,81  
Cumhuriyet 1.950 1.980 14,00  
Tam 1.942 1.991 14,79  
Yarım 939 963 7,16  
Çeyrek 471 481 3,58  
Gümüş.Ons 18,02 18,05 0,07  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 64,71 64,71 0,09  
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