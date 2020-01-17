***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 18:27
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin (A) Grubu Hamiline pay sahibi ortaklarından İbrahim Yazıcı, Hidayet Yazıcı, Zeynep Naciye Abay, Atiye Mutlu, Fatma Nejmiye Yazıcı, Ayşe Şaziye Güney, Fatma Hatice Başkan, Süleyman Vehbi Yazıcı, Vahit Yazıcı, Efe Yazıcı, Efes Alemdar tarafından Şirketimize 17.01.2020 tarihinde iletilen yazılar ile sahip oldukları paylardan "Borsada İşlem Görmeyen" statüde bulunan ve aşağıdaki tabloda yer alan sayılardaki payların (Toplam 13.246.555 Adet), "Borsada İşlem Görebilir" statüye dönüştürülmek üzere, aracı kurum aracılığıyla Merkezi Kayıt Kurumu'na başvuru sürecinin başlatıldığı bu payların kısa ve orta vadede 3. kişilere satılması niyetinin sözkonusu olmadığı ve anılan payların kurucusu/ortakları olacakları bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasının planlandığı bildirilmiştir.
Pay Sahibi
Pay Sayısı (Adet)
İbrahim Yazıcı
1.600.000
Hidayet Yazıcı
1.400.000
Zeynep Naciye Abay
2.000.000
Atiye Mutlu
2.000.000
Fatma Nejmiye Yazıcı
2.000.000
Ayşe Şaziye Güney
1.000.000
Fatma Hatice Başkan
750.000
Süleyman Vehbi Yazıcı
1.191.670
Vahit Yazıcı
928.600
Efe Yazıcı
187.830
Efes Alemdar
188.455
Toplam
13.246.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813444
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0408
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 2,90
|Açılış
|: 295,51
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,92
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6623
|7,7007
|% 0,36
|
|Frank
|6,0681
|6,1047
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5677
|1,5756
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|4,24
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,81
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|0,09
|
Seans Raporu
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17:59RYSAS
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 18 artarak (% 0.02 ) 146, 676
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17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de