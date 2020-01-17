***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin (A) Grubu Hamiline pay sahibi ortaklarından İbrahim Yazıcı, Hidayet Yazıcı, Zeynep Naciye Abay, Atiye Mutlu, Fatma Nejmiye Yazıcı, Ayşe Şaziye Güney, Fatma Hatice Başkan, Süleyman Vehbi Yazıcı, Vahit Yazıcı, Efe Yazıcı, Efes Alemdar tarafından Şirketimize 17.01.2020 tarihinde iletilen yazılar ile sahip oldukları paylardan "Borsada İşlem Görmeyen" statüde bulunan ve aşağıdaki tabloda yer alan sayılardaki payların (Toplam 13.246.555 Adet), "Borsada İşlem Görebilir" statüye dönüştürülmek üzere, aracı kurum aracılığıyla Merkezi Kayıt Kurumu'na başvuru sürecinin başlatıldığı bu payların kısa ve orta vadede 3. kişilere satılması niyetinin sözkonusu olmadığı ve anılan payların kurucusu/ortakları olacakları bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasının planlandığı bildirilmiştir.Pay SahibiPay Sayısı (Adet)İbrahim Yazıcı1.600.000Hidayet Yazıcı1.400.000Zeynep Naciye Abay2.000.000Atiye Mutlu2.000.000Fatma Nejmiye Yazıcı2.000.000Ayşe Şaziye Güney1.000.000Fatma Hatice Başkan750.000Süleyman Vehbi Yazıcı1.191.670Vahit Yazıcı928.600Efe Yazıcı187.830Efes Alemdar188.455Toplam13.246.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813444BIST