***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI 32.000.000,00 32.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI 31.900.000,00 31.900.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL 50.000,00 498,72 TRY 1,00 BAĞLI ORTAKLIKADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ 23.625.000,00 13.439.211,00 TRY 56,89 BAĞLI ORTAKLIKÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI 1.800.000,00 1.238.662,53 TRY 68,81 BAĞLI ORTAKLIKEFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ 120.000,00 120.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ 55.584.000,00 54.976.607,28 TRY 98,91 BAĞLI ORTAKLIKOYEX HANDELS GmbH GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI 2.500.000,00 2.500.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ 22.134.950,00 22.134.950,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. GAYRİFAAL 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ (YATIRIM AŞAMASINDA) 27.750.000,00 27.750.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI 3.300.000,00 3.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. SİGORTA ACENTELİĞİ 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ 203.700.000,00 139.025.250,00 TRY 68,25 BAĞLI ORTAKLIKAND ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI,KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ 40.500.000,00 40.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 250.000,00 250.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 120000000 50.000.000,00 TRY 41,67 BAĞLI ORTAKLIKMH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. PERAKENDECİLİK 498.750.145,00 498.750.145,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI 592.105.263,00 254.891.156,86 TRY 43,05 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI 84.000.000,00 46.535.401,12 TRY 55,40 BAĞLI ORTAKLIKASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 228.600.000,00 76.200.000,00 TRY 33,33 İŞ ORTAKLIKLARITÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ 150000000 28500000 TRY 19,00 İŞ ORTAKLIKLARINot: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791806BIST