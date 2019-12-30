***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKuleli Caddesi No 5 Değerleme RaporuRapor Tarihi30.12.2019AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kuleli Caddesi NO:5, 5441 Ada, 12 Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1b Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805837BIST