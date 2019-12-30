***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme Çalışması (Riva 13-14 pafta 25 adet arsa) hk.Rapor Tarihi30.12.2019AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 14 Pafta 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845 ve 1846 Parsel'de yer alan 15.350 m2'lik arsa ile 13 Pafta 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 ve 1858 Parsel'de yer alan 15.055 m2'lik arsa için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1b Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805840BIST