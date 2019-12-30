***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAtakule Alışveriş Merkezi Değerleme RaporuRapor Tarihi30.12.2019AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi, 13583 Ada, 2 Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1b Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805906BIST