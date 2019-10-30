***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 0 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472Transferler0 0 0 0 0 -16.017.591 16.017.591 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -64.970 0 0 -6.929.365 -6.994.335 -6.994.335Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 52.286 0 0 0 0 52.286 52.286Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -116.888 7.427.280 166.852.191 -6.929.365 356.057.423 356.057.423Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Transferler0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -76.912 0 0 -1.304.956 -1.381.868 -1.381.868Sermaye Arttırımı77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -179.127 7.427.280 187.201.395 -1.304.956 458.997.185 458.997.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.801.430 -6.211.302Dönem Karı (Zararı)-1.304.956 -6.929.365Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.061.697 568.177Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 839.883 676.135Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler751.079 330.851Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 751.079 330.851Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.840 103.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler54.691 103.109Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-11.851 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.280 -541.918Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -355.678 -977.356Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 359.958 435.438Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler428.838 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.223 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.223 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.420.774 158.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-661.070 -406.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -661.070 -406.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler143.441 -9.509.070İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 143.441 -9.509.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)698.847 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.389.217 7.945.656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -13.389.217 7.945.656Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.212.775 2.128.532İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.212.775 2.128.532Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.664.033 -6.202.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-137.397 -8.799YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.151.485 -61.123.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.000 38.249Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.000 38.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-398.347 -910.715Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -383.401 -887.592Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.946 -23.123Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.760.138 -60.250.976FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.428.369 45.227.489Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.296.918Kredilerden Nakit Girişleri0 6.296.918Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.697.432 -3.663.632Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.697.432 -3.663.632İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış13.000.000 42.000.000Ödenen Faiz-359.958 -435.438Alınan Faiz355.678 977.355Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14.130.081 52.286YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.475.454 -22.107.255NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 1.475.454 -22.107.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.075.722 25.542.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.551.176 3.435.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.551.176 1.075.722Ticari Alacaklar2.243.415 2.333.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.243.415 2.333.424Diğer Alacaklar105.182 57.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 105.182 57.567Peşin Ödenmiş Giderler4.231.705 3.963.348İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 4.231.705 3.963.348Diğer Dönen Varlıklar2.879.838 4.492.404İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 2.879.838 4.492.404ARA TOPLAM12.011.316 11.922.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.011.316 11.922.465DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar116.558 124.883İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 116.558 124.883Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 428.530.138 424.770.000Maddi Duran Varlıklar7 7.396.801 7.768.864Maddi Olmayan Duran Varlıklar294.548 365.798Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar294.548 365.798Peşin Ödenmiş Giderler12.809.556 13.776.760İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 12.809.556 13.776.760Diğer Duran Varlıklar30.025.374 28.595.539İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8 30.025.374 28.595.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR479.172.975 475.401.844TOPLAM VARLIKLAR491.184.291 487.324.309KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 6.401.130 6.235.294Ticari Borçlar3.681.336 17.070.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.681.336 17.070.553Diğer Borçlar3.478 67.021.795İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 0 67.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.478 21.795Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.054Kısa Vadeli Karşılıklar324.896 360.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar324.496 348.277Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 400 12.251Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 437.699 1.046.350ARA TOPLAM10.871.593 91.734.520TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.871.593 91.734.520UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.671.531 6.105.961Diğer Borçlar17.101.693 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 17.101.693 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.550 79.411Uzun Vadeli Karşılıklar254.583 236.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar254.583 236.596Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8 2.283.156 5.817.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.315.513 12.239.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.187.106 103.973.644ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar458.997.185 383.350.665Ödenmiş Sermaye11 231.000.000 154.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 52.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-179.127 -102.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-179.127 -102.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-179.127 -102.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları187.201.395 166.852.191Net Dönem Karı veya Zararı-1.304.956 20.349.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR458.997.185 383.350.665TOPLAM KAYNAKLAR491.184.291 487.324.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 21.732.907 6.079.411 7.049.557 2.113.614Satışların Maliyeti12 -13.096.770 -2.424.606 -4.211.694 -742.689TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.636.137 3.654.805 2.837.863 1.370.925BRÜT KAR (ZARAR)8.636.137 3.654.805 2.837.863 1.370.925Genel Yönetim Giderleri13 -5.687.044 -6.131.808 -1.523.583 -1.916.197Pazarlama Giderleri-3.353.084 -1.803.732 -1.119.636 -882.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 622.228 689.298 271.922 291.084Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.105.800 -1.532.978 -231.794 -979.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-887.563 -5.124.415 234.772 -2.115.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-887.563 -5.124.415 234.772 -2.115.981Finansman Gelirleri15 1.565.618 3.767.044 1.028.849 2.034.551Finansman Giderleri16 -1.983.011 -5.571.994 -475.089 -3.454.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732DÖNEM KARI (ZARARI)-1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17 -1.304.956 -6.929.365 788.532 -3.535.732Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,00006000 -0,00045000 0,00003000 -0,00023000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-76.912 -64.970 171.670 16.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-76.912 -64.970 171.670 16.031Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-76.912 -64.970 171.670 16.031TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.381.868 -6.994.335 960.202 -3.519.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.381.868 -6.994.335 960.202 -3.519.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795493BIST