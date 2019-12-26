***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi29.06.2016Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi31.08.2016Davanın KonusuAnkara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13/11/2015 tarih ve 2015/14 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi.Karşı Taraf(lar)Ragıp Buluç / Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 6. İdare Mahkemesi 2016/2881 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KarariptalBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarSPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 2016/2881 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan ve şirketimizin sadece davalı yanında müdahil olarak yer aldığı davada, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13/11/2015 tarih ve 2015/14 sayılı yapı (tadilat) ruhsatı işleminin iptaline karar veriimiş olup, karar aleyhine istinaf yoluna başvurulacaktır. Ruhsat işlemine konu Atakule Alışveriş Merkezi'nin inşaatı 2018 yılında tamamlanmış ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 23.10.2018 tarihinde düzenlenmiş olduğundan, söz konusu mahkeme kararının şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805408BIST