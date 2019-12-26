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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

26.12.2019 18:08
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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
29.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
31.08.2016
Davanın Konusu
Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13/11/2015 tarih ve 2015/14 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi.
Karşı Taraf(lar)
Ragıp Buluç / Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Davanın Tutarı
*
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
*
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara 6. İdare Mahkemesi 2016/2881 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
*
Alınan Karar
iptal
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
*
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar

SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.
Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 2016/2881 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan ve şirketimizin sadece davalı yanında müdahil olarak yer aldığı davada, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13/11/2015 tarih ve 2015/14 sayılı yapı (tadilat) ruhsatı işleminin iptaline karar veriimiş olup, karar aleyhine istinaf yoluna başvurulacaktır. Ruhsat işlemine konu Atakule Alışveriş Merkezi'nin inşaatı 2018 yılında tamamlanmış ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 23.10.2018 tarihinde düzenlenmiş olduğundan, söz konusu mahkeme kararının şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805408


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