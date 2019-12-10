***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 17:29
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802846
BIST
17:54108.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -684,64
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:545,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0119
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:546,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:54273,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.043.672
|% 20,00
|
|DENCM
|9,00
|32.132.389
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.877.081
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.713.245
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.301.991
|% 19,91
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.185.138
|% -9,19
|
|METRO
|1,28
|117.100.422
|% -8,57
|
|THYAO
|13,70
|1.216.927.545
|% -0,72
|
|AFYON
|6,53
|483.712.474
|% -5,36
|
|TTKOM
|7,22
|432.403.687
|% 0,98
|
|ASELS
|19,36
|366.460.903
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,20
|286.233.563
|% 4,34
|
|EKGYO
|1,50
|254.994.251
|% -0,66
|
|AKENR
|1,09
|130.762.186
|% 13,54
|
|METRO
|1,28
|117.100.422
|% -8,57
|
|THYAO
|13,70
|1.216.927.545
|% -0,72
|
|ODAS
|2,07
|172.506.036
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6162
|7,6544
|% 0,01
|
|Frank
|5,8573
|5,8926
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5420
|1,5498
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|