***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.10.2019 18:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -114.043 1.113.024 835.299 -777.134 83.374 23.790.063 0 6.039.069 40.424.506 40.424.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.348.962 -114.043 1.054.700 835.299 -666.165 83.374 23.790.063 0 6.039.069 41.057.557 41.057.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.839 383.678 1.428.623 -2.892.501 303.363 0 0 4.638.843 3.867.845 3.867.845
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 4.607 0 0 -136.822 -136.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -6.039.069 -1.600.000 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -4.439.069 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.204 1.438.378 2.263.922 -3.558.666 386.737 28.233.739 0 4.638.843 43.188.580 43.188.580
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -25.582 66.804 38.857 1.493.291 -844.396 0 0 4.087.953 4.816.927 4.816.927
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 931 0 0 1.029 1.029
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.631 -134.493 1.509.212 1.663.663 -1.418.099 -899.434 33.924.314 0 4.087.953 51.541.375 51.541.375
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
172.478.439 462.521.284 634.999.723 216.635.098 509.765.510 726.400.608
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 20.908.000 24.669.525 45.577.525 22.150.509 31.187.047 53.337.556
Teminat Mektupları
18.119.686 14.126.993 32.246.679 19.272.359 15.784.791 35.057.150
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
293.897 1.348.996 1.642.893 404.937 2.056.174 2.461.111
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.230.876 2.230.876 0 2.835.700 2.835.700
Diğer Teminat Mektupları
17.825.789 10.547.121 28.372.910 18.867.422 10.892.917 29.760.339
Banka Kredileri
0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341
İthalat Kabul Kredileri
0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.983 4.796.047 4.810.030 47.035 6.515.924 6.562.959
Belgeli Akreditifler
13.983 4.184.574 4.198.557 47.035 5.817.762 5.864.797
Diğer Akreditifler
0 611.473 611.473 0 698.162 698.162
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 11.917 11.917 0 24.353 24.353
Diğer Garantilerimizden
9.358 5.674.276 5.683.634 32.845 6.113.927 6.146.772
Diğer Kefaletlerimizden
2.764.973 8.324 2.773.297 2.798.270 7.711 2.805.981
TAAHHÜTLER
(III-1) 47.379.408 24.651.605 72.031.013 42.241.467 22.317.747 64.559.214
Cayılamaz Taahhütler
46.479.520 24.651.605 71.131.125 41.404.186 22.317.747 63.721.933
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.455.859 12.079.138 21.534.997 6.589.831 8.568.468 15.158.299
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.135.462 1.821.110 9.956.572 8.203.743 3.133.344 11.337.087
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.639.705 0 2.639.705 2.514.769 0 2.514.769
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.367 0 4.367 3.693 0 3.693
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
21.464.861 0 21.464.861 19.788.847 0 19.788.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
79.999 0 79.999 82.378 0 82.378
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.699.267 10.751.357 15.450.624 4.220.925 10.615.935 14.836.860
Cayılabilir Taahhütler
899.888 0 899.888 837.281 0 837.281
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
899.888 0 899.888 837.281 0 837.281
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
104.191.031 413.200.154 517.391.185 152.243.122 456.260.716 608.503.838
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.843.461 51.396.570 66.240.031 16.237.238 45.826.317 62.063.555
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.066.223 23.680.036 28.746.259 4.768.063 16.399.974 21.168.037
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.777.238 27.716.534 37.493.772 11.469.175 29.426.343 40.895.518
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
89.347.570 361.803.584 451.151.154 136.005.884 410.434.399 546.440.283
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.970.932 11.850.887 16.821.819 10.443.845 17.807.630 28.251.475
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.271.557 4.552.359 8.823.916 6.988.529 7.632.814 14.621.343
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
699.375 7.298.528 7.997.903 3.455.316 10.174.816 13.630.132
Para ve Faiz Swap İşlemleri
77.578.179 298.263.897 375.842.076 97.935.885 319.716.819 417.652.704
Swap Para Alım İşlemleri
25.206.343 86.489.039 111.695.382 37.673.866 102.692.502 140.366.368
Swap Para Satım İşlemleri
49.201.116 62.489.636 111.690.752 57.508.699 82.085.637 139.594.336
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.585.360 74.642.611 76.227.971 1.376.660 67.469.340 68.846.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.585.360 74.642.611 76.227.971 1.376.660 67.469.340 68.846.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.100.606 32.056.531 38.157.137 27.559.961 47.939.566 75.499.527
Para Alım Opsiyonları
2.144.746 4.393.020 6.537.766 12.676.191 15.377.034 28.053.225
Para Satım Opsiyonları
3.955.860 2.869.991 6.825.851 14.883.770 13.150.254 28.034.024
Faiz Alım Opsiyonları
0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139
Faiz Satım Opsiyonları
0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
629.557 596.540 1.226.097 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
105.126 496.274 601.400 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
524.431 100.266 624.697 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
68.296 19.035.729 19.104.025 66.193 24.970.384 25.036.577
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
850.023.704 313.845.913 1.163.869.617 816.015.391 301.573.528 1.117.588.919
EMANET KIYMETLER
50.348.726 21.725.593 72.074.319 39.434.419 19.655.922 59.090.341
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.032.925 0 12.032.925 3.954.484 0 3.954.484
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.125.769 2.817.785 6.943.554 2.682.104 2.062.528 4.744.632
Tahsile Alınan Çekler
27.823.727 2.853.384 30.677.111 26.095.801 2.704.389 28.800.190
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.068.095 2.979.661 9.047.756 6.151.125 3.550.546 9.701.671
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
298.210 13.074.763 13.372.973 550.905 11.338.459 11.889.364
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
206.623.421 92.364.171 298.987.592 202.070.108 82.992.237 285.062.345
Menkul Kıymetler
518.787 993.909 1.512.696 805.358 1.368.190 2.173.548
Teminat Senetleri
642.802 549.740 1.192.542 763.134 565.924 1.329.058
Emtia
0 128.899 128.899 113.226 7.890 121.116
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
166.336.502 74.077.350 240.413.852 164.735.077 62.749.122 227.484.199
Diğer Rehinli Kıymetler
39.125.330 16.614.273 55.739.603 35.653.313 18.301.111 53.954.424
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
593.051.557 199.756.149 792.807.706 574.510.864 198.925.369 773.436.233
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.022.502.143 776.367.197 1.798.869.340 1.032.650.489 811.339.038 1.843.989.527
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.325.034 6.745.173
Alınan Faizler
22.504.845 20.239.527
Ödenen Faizler
-15.504.339 -12.265.576
Alınan Temettüler
3.297 1.593
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.392.816 3.201.320
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.626.118 -597.056
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.162.605 1.119.024
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.101.068 -1.708.096
Ödenen Vergiler
-163.439 -132.909
Diğer
-1.595.801 -3.112.654
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
503.267 19.647.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-250.172 -186.051
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
180.871 -1.449.428
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.139.753 -17.695.926
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.445.468 -26.002.538
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-797.505 -4.965.349
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
27.578.651 40.864.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.771.457 17.124.787
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-8.851.900 11.957.610
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.828.301 26.393.139
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.728.832 1.852.131
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-125.000 -55.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-782.418 -548.976
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
12.004 4.616
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.586.915 -12.290.599
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.845.509 7.889.469
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.714.492 -124.364
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.583.389 10.720.395
Diğer
39.091 -3.743.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.811.687 492.355
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
26.266.909 22.929.431
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-25.236.850 -20.833.155
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.005.742 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.600.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-224.114 -3.921
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.508.314 3.684.277
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.580.530 32.421.902
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 17.480.198 10.935.232
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 14.899.668 43.357.134
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.087.953 4.638.843
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
728.974 -770.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.222 389.517
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.797 7.486
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
66.804 383.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.215 -1.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
687.752 -1.160.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.857 1.428.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.914.476 -3.708.335
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.043.199 1.172.863
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-39.360 -783.936
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-183.022 730.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.816.927 3.867.845
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.761.819 83.638.172 137.399.991 47.023.958 73.508.477 120.532.435
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.311.194 45.566.608 51.877.802 5.189.272 43.465.853 48.655.125
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 6.254.544 29.474.339 35.728.883 4.725.332 25.388.460 30.113.792
Bankalar
(I-d) 57.157 16.092.422 16.149.579 463.940 17.538.045 18.001.985
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 539.374 539.374
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-507 -153 -660 0 -26 -26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 3.019 6.392.622 6.395.641 6.126 6.827.669 6.833.795
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 191.445 191.445 0 137.461 137.461
Diğer Finansal Varlıklar
3.019 6.201.177 6.204.196 6.126 6.690.208 6.696.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 33.648.898 26.646.602 60.295.500 24.621.751 17.751.756 42.373.507
Devlet Borçlanma Senetleri
33.113.561 15.153.894 48.267.455 23.928.005 12.574.559 36.502.564
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 607 16.217 12.848 607 13.455
Diğer Finansal Varlıklar
519.727 11.492.101 12.011.828 680.898 5.176.590 5.857.488
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 13.798.708 5.032.340 18.831.048 17.206.809 5.463.199 22.670.008
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.395.618 5.013.955 16.409.573 15.470.870 5.209.530 20.680.400
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.403.090 18.385 2.421.475 1.735.939 253.669 1.989.608
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
131.072.147 64.193.896 195.266.043 124.113.901 66.550.651 190.664.552
Krediler
(I-f) 131.116.809 61.486.596 192.603.405 125.059.399 61.316.901 186.376.300
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 10.049.267 4.147.112 14.196.379 5.942.844 6.320.637 12.263.481
Devlet Borçlanma Senetleri
10.049.267 2.441.212 12.490.479 5.942.844 3.811.339 9.754.183
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.705.900 1.705.900 0 2.509.298 2.509.298
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.093.929 -1.439.812 -11.533.741 -6.888.342 -1.086.887 -7.975.229
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 857.564 0 857.564 90.305 0 90.305
Satış Amaçlı
857.564 0 857.564 90.305 0 90.305
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.546.609 4.635.552 6.182.161 1.209.469 4.248.193 5.457.662
İştirakler (Net)
(I-h) 5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.541.088 4.635.552 6.176.640 1.203.948 4.248.193 5.452.141
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.541.088 4.635.552 6.176.640 1.203.948 4.248.193 5.452.141
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.841.584 6.992 4.848.576 3.941.378 7.039 3.948.417
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
648.399 18 648.417 624.219 24 624.243
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
648.399 18 648.417 624.219 24 624.243
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 262.217 0 262.217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 0 23.410 23.410
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 2.109.742 4.135.794 6.245.536 2.412.567 3.626.317 6.038.884
VARLIKLAR TOPLAMI
194.837.864 156.610.424 351.448.288 179.678.014 147.964.111 327.642.125
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 87.066.686 127.781.350 214.848.036 81.460.817 106.930.236 188.391.053
ALINAN KREDİLER
(II-c) 336.970 30.616.601 30.953.571 651.246 39.075.919 39.727.165
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
443.087 9.701.609 10.144.696 3.852.509 9.209.690 13.062.199
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 4.660.215 8.171.822 12.832.037 3.949.642 8.202.364 12.152.006
Bonolar
2.395.182 0 2.395.182 2.042.561 0 2.042.561
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.265.033 8.171.822 10.436.855 1.907.081 8.202.364 10.109.445
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 8.214.350 2.105.640 10.319.990 11.333.092 1.623.362 12.956.454
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.320.809 2.031.717 9.352.526 10.688.134 1.623.362 12.311.496
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
893.541 73.923 967.464 644.958 0 644.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 581.920 0 581.920 25.048 0 25.048
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.242.618 166.290 1.408.908 1.044.801 250.177 1.294.978
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
370.238 0 370.238 311.510 0 311.510
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
872.380 166.290 1.038.670 733.291 250.177 983.468
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 806.947 20.144 827.091 442.133 62.261 504.394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
816.047 0 816.047 283.695 0 283.695
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 8.077.912 4.000.184 12.078.096 7.461.507 3.190.060 10.651.567
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 51.902.235 -360.860 51.541.375 42.910.657 898.432 43.809.089
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 3.686.298 0 3.686.298
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.986.298 0 1.986.298
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.927.772 654.578 3.582.350 1.328.679 2.212.351 3.541.030
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
361.568 -1.015.438 -653.870 -27.703 -1.313.919 -1.341.622
Kar Yedekleri
33.924.314 0 33.924.314 28.233.739 0 28.233.739
Yasal Yedekler
1.532.027 0 1.532.027 1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
32.128.715 0 32.128.715 26.439.072 0 26.439.072
Diğer Kar Yedekleri
263.572 0 263.572 262.640 0 262.640
Kar veya Zarar
4.087.953 0 4.087.953 5.689.644 0 5.689.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.087.953 0 4.087.953 5.689.644 0 5.689.644
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
164.148.987 187.299.301 351.448.288 153.415.147 174.226.978 327.642.125
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 26.309.903 23.333.726 8.786.970 9.046.124
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 20.589.549 18.180.674 6.806.097 6.725.144
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
357.618 333.057 105.551 133.276
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 536.261 468.297 192.155 204.792
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
138.023 175.007 65.011 71.487
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 4.589.997 4.162.709 1.593.926 1.905.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.703.555 3.356.660 1.288.584 1.549.351
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
886.442 806.049 305.342 356.615
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
98.455 13.982 24.230 5.459
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -15.224.541 -12.799.775 -4.767.577 -5.251.311
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -11.564.821 -9.688.966 -3.749.134 -3.788.653
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.176.588 -1.051.291 -343.243 -469.841
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-828.267 -977.404 -121.109 -552.505
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.578.472 -1.078.851 -529.898 -439.552
Kiralama Faiz Giderleri
-69.783 -1.602 -23.682 -1
Diğer Faiz Giderleri
-6.610 -1.661 -511 -759
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.085.362 10.533.951 4.019.393 3.794.813
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.407.296 2.475.942 1.138.785 881.267
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.419.509 3.171.232 1.517.830 1.157.510
Gayri Nakdi Kredilerden
430.637 276.576 125.893 119.099
Diğer
3.988.872 2.894.656 1.391.937 1.038.411
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.012.213 -695.290 -379.045 -276.243
Gayri Nakdi Kredilere
-481 -345 -177 -134
Diğer
-1.011.732 -694.945 -378.868 -276.109
TEMETTÜ GELİRLERİ
6.059 4.405 656 1.355
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -513.430 485.321 -534.100 643.363
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
168.859 -1.077.626 88.057 -1.049.126
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.066.793 7.142.337 -751.808 5.339.602
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.749.082 -5.579.390 129.651 -3.647.113
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 550.009 799.681 184.344 106.731
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.535.296 14.299.300 4.809.078 5.427.529
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.235.970 -4.794.193 -1.527.226 -2.350.192
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-811.567 -382 -62.954 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.938.422 -1.567.381 -645.410 -540.569
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.913.704 -2.420.048 -997.960 -832.875
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.635.633 5.517.296 1.575.528 1.703.893
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
493.858 279.872 167.981 53.887
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.129.491 5.797.168 1.743.509 1.757.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -1.041.538 -1.158.325 -346.210 -430.546
Cari Vergi Karşılığı
-1.006.743 -729.203 -635.639 -233.533
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-534.991 -1.679.897 403.137 -766.099
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
500.196 1.250.775 -113.708 569.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 4.087.953 4.638.843 1.397.299 1.327.234
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.087.953 4.638.843 1.397.299 1.327.234
Grubun Karı (Zararı)
4.087.953 4.638.843 1.397.299 1.327.234
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir) 0,00827000 0,01160000 0,00283000 0,00332000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794877
BIST