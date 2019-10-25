***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -114.043 1.113.024 835.299 -777.134 83.374 23.790.063 0 6.039.069 40.424.506 40.424.506TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.348.962 -114.043 1.054.700 835.299 -666.165 83.374 23.790.063 0 6.039.069 41.057.557 41.057.557Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.839 383.678 1.428.623 -2.892.501 303.363 0 0 4.638.843 3.867.845 3.867.845Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 4.607 0 0 -136.822 -136.822Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -6.039.069 -1.600.000 -1.600.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -4.439.069 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.204 1.438.378 2.263.922 -3.558.666 386.737 28.233.739 0 4.638.843 43.188.580 43.188.580Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -25.582 66.804 38.857 1.493.291 -844.396 0 0 4.087.953 4.816.927 4.816.927Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 931 0 0 1.029 1.029Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.631 -134.493 1.509.212 1.663.663 -1.418.099 -899.434 33.924.314 0 4.087.953 51.541.375 51.541.375Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER172.478.439 462.521.284 634.999.723 216.635.098 509.765.510 726.400.608GARANTİ VE KEFALETLER(III-2, 3) 20.908.000 24.669.525 45.577.525 22.150.509 31.187.047 53.337.556Teminat Mektupları18.119.686 14.126.993 32.246.679 19.272.359 15.784.791 35.057.150Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler293.897 1.348.996 1.642.893 404.937 2.056.174 2.461.111Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.230.876 2.230.876 0 2.835.700 2.835.700Diğer Teminat Mektupları17.825.789 10.547.121 28.372.910 18.867.422 10.892.917 29.760.339Banka Kredileri0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341İthalat Kabul Kredileri0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.983 4.796.047 4.810.030 47.035 6.515.924 6.562.959Belgeli Akreditifler13.983 4.184.574 4.198.557 47.035 5.817.762 5.864.797Diğer Akreditifler0 611.473 611.473 0 698.162 698.162Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 11.917 11.917 0 24.353 24.353Diğer Garantilerimizden9.358 5.674.276 5.683.634 32.845 6.113.927 6.146.772Diğer Kefaletlerimizden2.764.973 8.324 2.773.297 2.798.270 7.711 2.805.981TAAHHÜTLER(III-1) 47.379.408 24.651.605 72.031.013 42.241.467 22.317.747 64.559.214Cayılamaz Taahhütler46.479.520 24.651.605 71.131.125 41.404.186 22.317.747 63.721.933Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri9.455.859 12.079.138 21.534.997 6.589.831 8.568.468 15.158.299Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.135.462 1.821.110 9.956.572 8.203.743 3.133.344 11.337.087Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.639.705 0 2.639.705 2.514.769 0 2.514.769İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.367 0 4.367 3.693 0 3.693Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri21.464.861 0 21.464.861 19.788.847 0 19.788.847Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri79.999 0 79.999 82.378 0 82.378Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.699.267 10.751.357 15.450.624 4.220.925 10.615.935 14.836.860Cayılabilir Taahhütler899.888 0 899.888 837.281 0 837.281Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri899.888 0 899.888 837.281 0 837.281Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR104.191.031 413.200.154 517.391.185 152.243.122 456.260.716 608.503.838Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar14.843.461 51.396.570 66.240.031 16.237.238 45.826.317 62.063.555Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.066.223 23.680.036 28.746.259 4.768.063 16.399.974 21.168.037Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler9.777.238 27.716.534 37.493.772 11.469.175 29.426.343 40.895.518Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler89.347.570 361.803.584 451.151.154 136.005.884 410.434.399 546.440.283Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.970.932 11.850.887 16.821.819 10.443.845 17.807.630 28.251.475Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.271.557 4.552.359 8.823.916 6.988.529 7.632.814 14.621.343Vadeli Döviz Satım İşlemleri699.375 7.298.528 7.997.903 3.455.316 10.174.816 13.630.132Para ve Faiz Swap İşlemleri77.578.179 298.263.897 375.842.076 97.935.885 319.716.819 417.652.704Swap Para Alım İşlemleri25.206.343 86.489.039 111.695.382 37.673.866 102.692.502 140.366.368Swap Para Satım İşlemleri49.201.116 62.489.636 111.690.752 57.508.699 82.085.637 139.594.336Swap Faiz Alım İşlemleri1.585.360 74.642.611 76.227.971 1.376.660 67.469.340 68.846.000Swap Faiz Satım İşlemleri1.585.360 74.642.611 76.227.971 1.376.660 67.469.340 68.846.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.100.606 32.056.531 38.157.137 27.559.961 47.939.566 75.499.527Para Alım Opsiyonları2.144.746 4.393.020 6.537.766 12.676.191 15.377.034 28.053.225Para Satım Opsiyonları3.955.860 2.869.991 6.825.851 14.883.770 13.150.254 28.034.024Faiz Alım Opsiyonları0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139Faiz Satım Opsiyonları0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri629.557 596.540 1.226.097 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri105.126 496.274 601.400 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri524.431 100.266 624.697 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer68.296 19.035.729 19.104.025 66.193 24.970.384 25.036.577EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER850.023.704 313.845.913 1.163.869.617 816.015.391 301.573.528 1.117.588.919EMANET KIYMETLER50.348.726 21.725.593 72.074.319 39.434.419 19.655.922 59.090.341Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.032.925 0 12.032.925 3.954.484 0 3.954.484Emanete Alınan Menkul Değerler4.125.769 2.817.785 6.943.554 2.682.104 2.062.528 4.744.632Tahsile Alınan Çekler27.823.727 2.853.384 30.677.111 26.095.801 2.704.389 28.800.190Tahsile Alınan Ticari Senetler6.068.095 2.979.661 9.047.756 6.151.125 3.550.546 9.701.671Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler298.210 13.074.763 13.372.973 550.905 11.338.459 11.889.364Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER206.623.421 92.364.171 298.987.592 202.070.108 82.992.237 285.062.345Menkul Kıymetler518.787 993.909 1.512.696 805.358 1.368.190 2.173.548Teminat Senetleri642.802 549.740 1.192.542 763.134 565.924 1.329.058Emtia0 128.899 128.899 113.226 7.890 121.116Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul166.336.502 74.077.350 240.413.852 164.735.077 62.749.122 227.484.199Diğer Rehinli Kıymetler39.125.330 16.614.273 55.739.603 35.653.313 18.301.111 53.954.424Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER593.051.557 199.756.149 792.807.706 574.510.864 198.925.369 773.436.233BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.022.502.143 776.367.197 1.798.869.340 1.032.650.489 811.339.038 1.843.989.527Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.325.034 6.745.173Alınan Faizler22.504.845 20.239.527Ödenen Faizler-15.504.339 -12.265.576Alınan Temettüler3.297 1.593Alınan Ücret ve Komisyonlar4.392.816 3.201.320Elde Edilen Diğer Kazançlar1.626.118 -597.056Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.162.605 1.119.024Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.101.068 -1.708.096Ödenen Vergiler-163.439 -132.909Diğer-1.595.801 -3.112.654Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim503.267 19.647.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-250.172 -186.051Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış180.871 -1.449.428Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.139.753 -17.695.926Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.445.468 -26.002.538Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-797.505 -4.965.349Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)27.578.651 40.864.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.771.457 17.124.787Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-8.851.900 11.957.610Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı10.828.301 26.393.139YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-18.728.832 1.852.131İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-125.000 -55.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-782.418 -548.976Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller12.004 4.616Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-25.586.915 -12.290.599Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.845.509 7.889.469Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.714.492 -124.364Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.583.389 10.720.395Diğer39.091 -3.743.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.811.687 492.355Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit26.266.909 22.929.431Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-25.236.850 -20.833.155İhraç Edilen Sermaye Araçları3.005.742 0Temettü Ödemeleri0 -1.600.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-224.114 -3.921Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.508.314 3.684.277Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.580.530 32.421.902Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-a) 17.480.198 10.935.232Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-a) 14.899.668 43.357.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.087.953 4.638.843DİĞER KAPSAMLI GELİRLER728.974 -770.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.222 389.517Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.797 7.486Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları66.804 383.678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.215 -1.647Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar687.752 -1.160.515Yabancı Para Çevrim Farkları38.857 1.428.623Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.914.476 -3.708.335Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.043.199 1.172.863Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-39.360 -783.936Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-183.022 730.270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.816.927 3.867.845Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.761.819 83.638.172 137.399.991 47.023.958 73.508.477 120.532.435Nakit ve Nakit Benzerleri6.311.194 45.566.608 51.877.802 5.189.272 43.465.853 48.655.125Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 6.254.544 29.474.339 35.728.883 4.725.332 25.388.460 30.113.792Bankalar(I-d) 57.157 16.092.422 16.149.579 463.940 17.538.045 18.001.985Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 539.374 539.374Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-507 -153 -660 0 -26 -26Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 3.019 6.392.622 6.395.641 6.126 6.827.669 6.833.795Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 191.445 191.445 0 137.461 137.461Diğer Finansal Varlıklar3.019 6.201.177 6.204.196 6.126 6.690.208 6.696.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 33.648.898 26.646.602 60.295.500 24.621.751 17.751.756 42.373.507Devlet Borçlanma Senetleri33.113.561 15.153.894 48.267.455 23.928.005 12.574.559 36.502.564Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 607 16.217 12.848 607 13.455Diğer Finansal Varlıklar519.727 11.492.101 12.011.828 680.898 5.176.590 5.857.488Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 13.798.708 5.032.340 18.831.048 17.206.809 5.463.199 22.670.008Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.395.618 5.013.955 16.409.573 15.470.870 5.209.530 20.680.400Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.403.090 18.385 2.421.475 1.735.939 253.669 1.989.608İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)131.072.147 64.193.896 195.266.043 124.113.901 66.550.651 190.664.552Krediler(I-f) 131.116.809 61.486.596 192.603.405 125.059.399 61.316.901 186.376.300Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 10.049.267 4.147.112 14.196.379 5.942.844 6.320.637 12.263.481Devlet Borçlanma Senetleri10.049.267 2.441.212 12.490.479 5.942.844 3.811.339 9.754.183Diğer Finansal Varlıklar0 1.705.900 1.705.900 0 2.509.298 2.509.298Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.093.929 -1.439.812 -11.533.741 -6.888.342 -1.086.887 -7.975.229SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 857.564 0 857.564 90.305 0 90.305Satış Amaçlı857.564 0 857.564 90.305 0 90.305Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.546.609 4.635.552 6.182.161 1.209.469 4.248.193 5.457.662İştirakler (Net)(I-h) 5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 1.541.088 4.635.552 6.176.640 1.203.948 4.248.193 5.452.141Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.541.088 4.635.552 6.176.640 1.203.948 4.248.193 5.452.141Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.841.584 6.992 4.848.576 3.941.378 7.039 3.948.417MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)648.399 18 648.417 624.219 24 624.243Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer648.399 18 648.417 624.219 24 624.243YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 262.217 0 262.217ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 0 0 0 0 23.410 23.410DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 2.109.742 4.135.794 6.245.536 2.412.567 3.626.317 6.038.884VARLIKLAR TOPLAMI194.837.864 156.610.424 351.448.288 179.678.014 147.964.111 327.642.125YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 87.066.686 127.781.350 214.848.036 81.460.817 106.930.236 188.391.053ALINAN KREDİLER(II-c) 336.970 30.616.601 30.953.571 651.246 39.075.919 39.727.165PARA PİYASALARINA BORÇLAR443.087 9.701.609 10.144.696 3.852.509 9.209.690 13.062.199İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 4.660.215 8.171.822 12.832.037 3.949.642 8.202.364 12.152.006Bonolar2.395.182 0 2.395.182 2.042.561 0 2.042.561Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.265.033 8.171.822 10.436.855 1.907.081 8.202.364 10.109.445FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 8.214.350 2.105.640 10.319.990 11.333.092 1.623.362 12.956.454Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.320.809 2.031.717 9.352.526 10.688.134 1.623.362 12.311.496Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı893.541 73.923 967.464 644.958 0 644.958FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 581.920 0 581.920 25.048 0 25.048KARŞILIKLAR(II-h) 1.242.618 166.290 1.408.908 1.044.801 250.177 1.294.978Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı370.238 0 370.238 311.510 0 311.510Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar872.380 166.290 1.038.670 733.291 250.177 983.468CARİ VERGİ BORCU(II-i) 806.947 20.144 827.091 442.133 62.261 504.394ERTELENMİŞ VERGİ BORCU816.047 0 816.047 283.695 0 283.695SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 8.077.912 4.000.184 12.078.096 7.461.507 3.190.060 10.651.567ÖZKAYNAKLAR(II-k) 51.902.235 -360.860 51.541.375 42.910.657 898.432 43.809.089Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 4.000.000 0 4.000.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 3.686.298 0 3.686.298Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 1.700.000 0 1.700.000Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.986.298 0 1.986.298Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.927.772 654.578 3.582.350 1.328.679 2.212.351 3.541.030Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler361.568 -1.015.438 -653.870 -27.703 -1.313.919 -1.341.622Kar Yedekleri33.924.314 0 33.924.314 28.233.739 0 28.233.739Yasal Yedekler1.532.027 0 1.532.027 1.532.027 0 1.532.027Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler32.128.715 0 32.128.715 26.439.072 0 26.439.072Diğer Kar Yedekleri263.572 0 263.572 262.640 0 262.640Kar veya Zarar4.087.953 0 4.087.953 5.689.644 0 5.689.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.087.953 0 4.087.953 5.689.644 0 5.689.644Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI164.148.987 187.299.301 351.448.288 153.415.147 174.226.978 327.642.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 26.309.903 23.333.726 8.786.970 9.046.124Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 20.589.549 18.180.674 6.806.097 6.725.144Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler357.618 333.057 105.551 133.276Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 536.261 468.297 192.155 204.792Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler138.023 175.007 65.011 71.487Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 4.589.997 4.162.709 1.593.926 1.905.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.703.555 3.356.660 1.288.584 1.549.351İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler886.442 806.049 305.342 356.615Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri98.455 13.982 24.230 5.459FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -15.224.541 -12.799.775 -4.767.577 -5.251.311Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -11.564.821 -9.688.966 -3.749.134 -3.788.653Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -1.176.588 -1.051.291 -343.243 -469.841Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-828.267 -977.404 -121.109 -552.505İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.578.472 -1.078.851 -529.898 -439.552Kiralama Faiz Giderleri-69.783 -1.602 -23.682 -1Diğer Faiz Giderleri-6.610 -1.661 -511 -759NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.085.362 10.533.951 4.019.393 3.794.813NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.407.296 2.475.942 1.138.785 881.267Alınan Ücret ve Komisyonlar4.419.509 3.171.232 1.517.830 1.157.510Gayri Nakdi Kredilerden430.637 276.576 125.893 119.099Diğer3.988.872 2.894.656 1.391.937 1.038.411Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.012.213 -695.290 -379.045 -276.243Gayri Nakdi Kredilere-481 -345 -177 -134Diğer-1.011.732 -694.945 -378.868 -276.109TEMETTÜ GELİRLERİ6.059 4.405 656 1.355TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) -513.430 485.321 -534.100 643.363Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)168.859 -1.077.626 88.057 -1.049.126Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.066.793 7.142.337 -751.808 5.339.602Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.749.082 -5.579.390 129.651 -3.647.113DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 550.009 799.681 184.344 106.731FAALİYET BRÜT KÂRI14.535.296 14.299.300 4.809.078 5.427.529BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.235.970 -4.794.193 -1.527.226 -2.350.192DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-811.567 -382 -62.954 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.938.422 -1.567.381 -645.410 -540.569DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -2.913.704 -2.420.048 -997.960 -832.875NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.635.633 5.517.296 1.575.528 1.703.893BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)493.858 279.872 167.981 53.887NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.129.491 5.797.168 1.743.509 1.757.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-g) -1.041.538 -1.158.325 -346.210 -430.546Cari Vergi Karşılığı-1.006.743 -729.203 -635.639 -233.533Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-534.991 -1.679.897 403.137 -766.099Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi500.196 1.250.775 -113.708 569.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 4.087.953 4.638.843 1.397.299 1.327.234DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.087.953 4.638.843 1.397.299 1.327.234Grubun Karı (Zararı)4.087.953 4.638.843 1.397.299 1.327.234Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir) 0,00827000 0,01160000 0,00283000 0,00332000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794877BIST