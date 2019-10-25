***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -116.153 3.895 1.287.933 -770.120 -476.604 24.456.460 752.895 6.020.273 40.613.433 139 40.613.572TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.348.962 -116.153 3.895 1.287.933 -659.151 -476.604 24.456.460 752.895 6.020.273 41.226.061 139 41.226.200Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.742 0 1.680.654 -3.015.762 297.898 0 0 4.688.142 3.656.674 -2 3.656.672Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 84.664 -80.057 0 -136.822 0 -136.822Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -6.020.273 -1.600.000 0 -1.600.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -4.420.273 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.411 3.895 2.968.587 -3.674.913 -178.706 28.961.397 672.838 4.688.142 43.145.913 137 43.146.050Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -25.958 0 78.217 1.560.645 -844.303 0 0 4.027.696 4.796.297 11 4.796.308Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 1.029 0 1.029Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.631 -136.689 3.895 2.407.689 -1.418.633 -1.459.231 34.576.406 767.926 4.027.696 51.497.303 156 51.497.459Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER173.987.650 461.088.341 635.075.991 217.077.279 503.919.575 720.996.854GARANTİ VE KEFALETLER(III-2, 3) 20.901.274 23.860.417 44.761.691 22.122.020 30.673.351 52.795.371Teminat Mektupları18.112.960 14.127.045 32.240.005 19.262.070 15.680.573 34.942.643Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler293.897 1.348.996 1.642.893 404.937 2.056.174 2.461.111Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.231.890 2.231.890 0 2.836.723 2.836.723Diğer Teminat Mektupları17.819.063 10.546.159 28.365.222 18.857.133 10.787.676 29.644.809Banka Kredileri0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341İthalat Kabul Kredileri0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.983 4.825.086 4.839.069 47.035 6.485.727 6.532.762Belgeli Akreditifler13.983 4.280.866 4.294.849 47.035 5.905.823 5.952.858Diğer Akreditifler0 544.220 544.220 0 579.904 579.904Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 11.917 11.917 0 24.353 24.353Diğer Garantilerimizden9.358 4.836.077 4.845.435 14.645 5.734.646 5.749.291Diğer Kefaletlerimizden2.764.973 8.324 2.773.297 2.798.270 7.711 2.805.981TAAHHÜTLER(III-1) 47.452.170 14.194.223 61.646.393 42.300.534 12.166.965 54.467.499Cayılamaz Taahhütler46.479.520 13.902.735 60.382.255 41.404.186 11.705.009 53.109.195Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri9.455.859 12.079.138 21.534.997 6.589.831 8.568.468 15.158.299Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.135.462 1.821.110 9.956.572 8.203.743 3.134.146 11.337.889Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.639.705 0 2.639.705 2.514.769 0 2.514.769İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.367 0 4.367 3.693 0 3.693Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri21.464.861 0 21.464.861 19.788.847 0 19.788.847Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri79.999 0 79.999 82.378 0 82.378Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.699.267 2.487 4.701.754 4.220.925 2.395 4.223.320Cayılabilir Taahhütler972.650 291.488 1.264.138 896.348 461.956 1.358.304Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri899.888 0 899.888 837.281 0 837.281Diğer Cayılabilir Taahhütler72.762 291.488 364.250 59.067 461.956 521.023TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR105.634.206 423.033.701 528.667.907 152.654.725 461.079.259 613.733.984Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar14.843.461 51.465.534 66.308.995 16.237.238 45.937.006 62.174.244Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.066.223 23.749.000 28.815.223 4.768.063 16.510.663 21.278.726Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler9.777.238 27.716.534 37.493.772 11.469.175 29.426.343 40.895.518Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler90.790.745 371.568.167 462.358.912 136.417.487 415.142.253 551.559.740Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.970.932 11.850.887 16.821.819 10.443.845 17.807.630 28.251.475Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.271.557 4.552.359 8.823.916 6.988.529 7.632.814 14.621.343Vadeli Döviz Satım İşlemleri699.375 7.298.528 7.997.903 3.455.316 10.174.816 13.630.132Para ve Faiz Swap İşlemleri78.985.868 308.028.480 387.014.348 98.347.488 324.424.673 422.772.161Swap Para Alım İşlemleri25.472.366 91.790.814 117.263.180 37.673.866 105.283.829 142.957.695Swap Para Satım İşlemleri50.342.782 66.891.996 117.234.778 57.920.302 84.122.398 142.042.700Swap Faiz Alım İşlemleri1.585.360 74.672.835 76.258.195 1.376.660 67.509.223 68.885.883Swap Faiz Satım İşlemleri1.585.360 74.672.835 76.258.195 1.376.660 67.509.223 68.885.883Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.136.092 32.056.531 38.192.623 27.559.961 47.939.566 75.499.527Para Alım Opsiyonları2.144.746 4.393.020 6.537.766 12.676.191 15.377.034 28.053.225Para Satım Opsiyonları3.955.860 2.869.991 6.825.851 14.883.770 13.150.254 28.034.024Faiz Alım Opsiyonları0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139Faiz Satım Opsiyonları0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139Menkul Değerler Alım Opsiyonları8.343 0 8.343 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları27.143 0 27.143 0 0 0Futures Para İşlemleri629.557 596.540 1.226.097 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri105.126 496.274 601.400 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri524.431 100.266 624.697 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer68.296 19.035.729 19.104.025 66.193 24.970.384 25.036.577EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER864.300.567 320.306.261 1.184.606.828 832.861.014 307.602.995 1.140.464.009EMANET KIYMETLER63.967.321 21.725.593 85.692.914 55.629.940 19.655.922 75.285.862Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.032.925 0 12.032.925 3.954.484 0 3.954.484Emanete Alınan Menkul Değerler17.744.364 2.817.785 20.562.149 18.877.625 2.062.528 20.940.153Tahsile Alınan Çekler27.823.727 2.853.384 30.677.111 26.095.801 2.704.389 28.800.190Tahsile Alınan Ticari Senetler6.068.095 2.979.661 9.047.756 6.151.125 3.550.546 9.701.671Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler298.210 13.074.763 13.372.973 550.905 11.338.459 11.889.364Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER207.281.689 98.824.519 306.106.208 202.720.210 89.021.704 291.741.914Menkul Kıymetler518.787 993.909 1.512.696 805.358 1.368.190 2.173.548Teminat Senetleri642.802 549.740 1.192.542 763.134 565.924 1.329.058Emtia0 128.899 128.899 113.226 7.890 121.116Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul166.634.817 76.927.678 243.562.495 165.010.393 65.430.456 230.440.849Diğer Rehinli Kıymetler39.485.283 20.224.293 59.709.576 36.028.099 21.649.244 57.677.343Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER593.051.557 199.756.149 792.807.706 574.510.864 198.925.369 773.436.233BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.038.288.217 781.394.602 1.819.682.819 1.049.938.293 811.522.570 1.861.460.863Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.011.841 8.069.198Alınan Faizler23.823.516 21.777.725Ödenen Faizler-15.974.546 -12.829.471Alınan Temettüler3.419 3.382Alınan Ücret ve Komisyonlar4.630.959 3.427.667Elde Edilen Diğer Kazançlar1.632.341 -569.927Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.237.908 1.262.866Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.227.735 -1.809.380Ödenen Vergiler-170.275 -139.991Diğer-1.943.746 -3.053.673Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.188.278 16.697.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-255.936 -170.921Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.875.403 -1.299.501Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.866.758 -27.233.538Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.012.324 -27.626.779Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.412.098 -5.640.663Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)28.907.488 48.570.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.754.686 19.593.230Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-8.292.811 10.504.789Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.200.119 24.766.226YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-18.122.150 2.704.250İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-783.616 -570.333Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11.906 4.618Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-26.107.339 -12.923.451Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.211.030 7.754.645Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.714.492 -124.364Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.583.389 10.720.395Diğer676.972 -2.157.260FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.098.282 -504.570Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit25.536.458 21.928.585Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-25.236.850 -20.833.155İhraç Edilen Sermaye Araçları3.005.742 0Temettü Ödemeleri0 -1.600.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-207.068 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.549.965 4.598.984Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.726.216 31.564.890Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-a) 18.432.454 12.697.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-a) 20.158.670 44.262.356Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.027.707 4.688.141DİĞER KAPSAMLI GELİRLER768.601 -1.031.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.958 5.742Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.279 7.362Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.321 -1.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar794.559 -1.037.211Yabancı Para Çevrim Farkları78.217 1.680.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.000.827 -3.866.362Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.043.080 1.165.857Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-39.360 -783.937Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-202.045 766.577TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.796.308 3.656.672Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.844.266 89.716.867 143.561.133 46.382.717 77.050.098 123.432.815Nakit ve Nakit Benzerleri6.435.319 49.013.154 55.448.473 4.742.816 44.875.030 49.617.846Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 6.254.544 29.474.346 35.728.890 4.725.334 25.388.490 30.113.824Bankalar(I-d) 134.265 19.538.961 19.673.226 12.206 18.947.192 18.959.398Para Piyasalarından Alacaklar47.032 0 47.032 5.283 539.374 544.657Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-522 -153 -675 -7 -26 -33Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 46.086 6.392.622 6.438.708 41.355 6.827.669 6.869.024Devlet Borçlanma Senetleri12.359 0 12.359 10.113 0 10.113Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.958 191.445 206.403 13.223 137.461 150.684Diğer Finansal Varlıklar18.769 6.201.177 6.219.946 18.019 6.690.208 6.708.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 33.675.756 29.200.326 62.876.082 24.621.916 19.718.126 44.340.042Devlet Borçlanma Senetleri33.113.561 15.153.894 48.267.455 23.928.005 12.574.559 36.502.564Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.777 607 16.384 13.013 607 13.620Diğer Finansal Varlıklar546.418 14.045.825 14.592.243 680.898 7.142.960 7.823.858Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 13.687.105 5.110.765 18.797.870 16.976.630 5.629.273 22.605.903Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.284.015 5.092.380 16.376.395 15.240.691 5.375.604 20.616.295Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.403.090 18.385 2.421.475 1.735.939 253.669 1.989.608İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)134.387.483 87.036.896 221.424.379 127.799.798 91.661.834 219.461.632Krediler(I-f) 133.208.444 80.955.220 214.163.664 127.299.268 82.014.178 209.313.446Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 1.561.959 3.545.522 5.107.481 1.885.058 4.530.478 6.415.536Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 10.049.267 4.147.112 14.196.379 5.942.844 6.320.637 12.263.481Devlet Borçlanma Senetleri10.049.267 2.441.212 12.490.479 5.942.844 3.811.339 9.754.183Diğer Finansal Varlıklar0 1.705.900 1.705.900 0 2.509.298 2.509.298Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.432.187 -1.610.958 -12.043.145 -7.327.372 -1.203.459 -8.530.831SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 1.043.858 0 1.043.858 264.384 0 264.384Satış Amaçlı1.043.858 0 1.043.858 264.384 0 264.384Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.521 0 5.521 5.521 0 5.521İştirakler (Net)(I-h) 5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.852.783 50.996 4.903.779 3.951.289 7.763 3.959.052MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)661.659 3.981 665.640 640.599 5.594 646.193Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer661.659 3.981 665.640 640.599 5.594 646.193YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 252 252 274.086 31.948 306.034ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 87.677 44.573 132.250 102.264 41.544 143.808DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 2.918.274 4.606.217 7.524.491 2.781.989 3.680.182 6.462.171VARLIKLAR TOPLAMI197.801.521 181.459.782 379.261.303 182.202.647 172.478.963 354.681.610YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 87.219.140 148.612.492 235.831.632 81.384.628 127.245.272 208.629.900ALINAN KREDİLER(II-c) 521.374 33.689.795 34.211.169 756.713 42.893.170 43.649.883PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.200.427 10.935.889 12.136.316 3.918.298 10.356.718 14.275.016İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 4.851.477 8.171.822 13.023.299 4.854.728 8.216.719 13.071.447Bonolar2.482.794 0 2.482.794 2.847.485 0 2.847.485Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.368.683 8.171.822 10.540.505 2.007.243 8.216.719 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 8.191.635 2.192.027 10.383.662 11.323.624 1.501.379 12.825.003Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.298.094 2.118.104 9.416.198 10.678.666 1.501.379 12.180.045Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı893.541 73.923 967.464 644.958 0 644.958FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 585.412 45.095 630.507 0 0 0KARŞILIKLAR(II-h) 1.284.933 176.632 1.461.565 1.080.235 262.149 1.342.384Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı384.616 524 385.140 324.504 745 325.249Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar900.317 176.108 1.076.425 755.731 261.404 1.017.135CARİ VERGİ BORCU(II-i) 844.021 58.671 902.692 465.431 65.112 530.543ERTELENMİŞ VERGİ BORCU818.832 112.995 931.827 283.695 128.970 412.665SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 8.706.292 4.448.362 13.154.654 7.784.203 3.589.048 11.373.251ÖZKAYNAKLAR(II-k) 52.507.383 -1.009.924 51.497.459 44.778.283 -991.242 43.787.041Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 4.000.000 0 4.000.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 3.607.551 0 3.607.551Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 1.700.000 0 1.700.000Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.907.551 0 1.907.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.068.782 6.055 2.074.837 2.094.642 6.055 2.100.697Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler545.804 -1.015.979 -470.175 -267.437 -997.297 -1.264.734Kar Yedekleri34.576.406 0 34.576.406 28.961.397 0 28.961.397Yasal Yedekler1.626.891 0 1.626.891 1.621.374 0 1.621.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler32.684.032 0 32.684.032 27.075.472 0 27.075.472Diğer Kar Yedekleri265.483 0 265.483 264.551 0 264.551Kar veya Zarar4.795.622 0 4.795.622 6.382.004 0 6.382.004Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı767.926 0 767.926 672.838 0 672.838Dönem Net Kâr veya Zararı4.027.696 0 4.027.696 5.709.166 0 5.709.166Azınlık Payları156 0 156 126 126YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI166.730.926 212.530.377 379.261.303 156.629.838 198.051.772 354.681.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 27.881.439 24.772.544 9.242.200 9.628.954Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 21.590.918 19.073.839 7.145.101 7.082.740Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler357.618 333.057 105.551 133.276Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 631.220 548.754 152.147 241.238Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler147.566 175.008 73.047 71.486Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 4.667.542 4.216.806 1.621.868 1.926.862Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.506 3.545 813 931Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.778.594 3.407.212 1.315.713 1.569.316İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler886.442 806.049 305.342 356.615Finansal Kiralama Faiz Gelirleri354.573 389.857 110.831 158.139Diğer Faiz Gelirleri132.002 35.223 33.655 15.213FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -15.840.534 -13.452.369 -4.911.335 -5.520.690Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -11.790.994 -9.974.409 -3.806.744 -3.903.284Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -1.292.465 -1.177.776 -376.450 -528.558Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-932.038 -1.062.148 -137.910 -587.953İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.748.733 -1.236.115 -565.851 -500.513Kiralama Faiz Giderleri-70.221 0 -23.708 0Diğer Faiz Giderleri-6.083 -1.921 -672 -382NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ12.040.905 11.320.175 4.330.865 4.108.264NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.631.156 2.683.486 1.227.989 946.727Alınan Ücret ve Komisyonlar4.657.652 3.397.579 1.612.839 1.229.387Gayri Nakdi Kredilerden431.265 277.406 126.444 119.893Diğer4.226.387 3.120.173 1.486.395 1.109.494Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.026.496 -714.093 -384.850 -282.660Gayri Nakdi Kredilere-481 -345 -177 -134Diğer-1.026.015 -713.748 -384.673 -282.526TEMETTÜ GELİRLERİ6.181 6.195 655 1.366TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) -887.709 292.552 -689.738 564.989Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)175.082 -1.050.497 96.321 -1.040.682Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.748.970 6.696.550 -899.449 5.098.677Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.811.761 -5.353.501 113.390 -3.493.006DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 584.967 828.121 198.298 106.519FAALİYET BRÜT KÂRI15.375.500 15.130.529 5.068.069 5.727.865BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.254.201 -4.967.266 -1.519.176 -2.469.523DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-819.512 -382 -70.899 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.064.060 -1.667.798 -686.557 -575.263DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -3.027.985 -2.517.373 -1.037.216 -867.181NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.209.742 5.977.710 1.754.221 1.815.898BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.209.742 5.977.710 1.754.221 1.815.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -1.182.035 -1.289.569 -393.526 -407.339Cari Vergi Karşılığı-1.175.254 -1.079.557 -704.925 -412.755Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-541.743 -1.497.962 411.594 -584.164Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi534.962 1.287.950 -100.195 589.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-i) 4.027.707 4.688.141 1.360.695 1.408.559DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-i) 4.027.707 4.688.141 1.360.695 1.408.559Grubun Karı (Zararı)(IV-g) 4.027.696 4.688.142 1.360.693 1.408.566Azınlık Payları Karı (Zararı)11 -1 2 -7Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir) 0,00815000 0,01172000 0,00275000 0,00352000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794874BIST