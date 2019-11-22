***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
22.11.2019 16:46
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2019, 22.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 22.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK tarafından 21.11.2019 tarih ve 67/1503 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800143
BIST
16:44106.225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -580,08
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:445,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7171
En Düşük
5,6924
16:446,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:44270,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,53
|Açılış
|: 270,04
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,11
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,18
|36.448.896
|% 17,20
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.873.589
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,01
|96.703.918
|% -11,21
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.205.720
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.622.748
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|254.657.357
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.103.072
|% -0,27
|
|ASELS
|19,20
|235.995.069
|% -0,57
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,47
|169.323.390
|% 7,30
|
|KRDMD
|2,35
|187.208.047
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.239.088
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3262
|7,3629
|% -0,11
|
|Frank
|5,7239
|5,7584
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|4,13
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|6,03
|
|Yarım
|862
|885
|2,91
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-0,22
|
Seans Raporu
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 38 kaybederek (% -0.63 ) 130, 887
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16:56XU100
Endeks 106, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 5, 665.00 milyon TL de
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16:56MARKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 468, 182 adet işlem
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16:54MGROS
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem
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16:52PINSU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 515 adet işlem