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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi

22.11.2019 16:46
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2019, 22.11.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İlgi a) 22.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması.
 
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. 
Bu kapsamda SPK tarafından 21.11.2019 tarih ve 67/1503 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800143


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