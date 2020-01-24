***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019, 24.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarEK AÇIKLAMALAR:İlgi a) 27.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,b) 24.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, yurt dışı borçlanma aracı ihracı ile ilgili senelik iznin yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2020/7 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.Bu kapsamda söz konusu borçlanma aracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814340BIST