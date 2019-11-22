***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2019 10:48
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.11.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2019/62 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800048
BIST
11:24107.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 439,28
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:245,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:246,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:24268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,34
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.094.770
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|15.980.191
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,08
|8.843.535
|% 9,75
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.583.122
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.131.318
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,25
|32.540.764
|% -4,13
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,77
|265.450.302
|% 0,15
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|GARAN
|10,29
|95.115.517
|% 0,78
|
|ASELS
|19,31
|89.123.751
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,45
|72.587.440
|% 5,84
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|DGKLB
|1,32
|28.097.703
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|77.374.432
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,49
|29.217.038
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3471
|7,3839
|% 0,18
|
|Frank
|5,7156
|5,7500
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5163
|1,5239
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,31
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,60
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|