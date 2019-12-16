***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı için Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından yurt dışı borçlanma aracı ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'nca 1 yıl süreli olarak verilen iznin yenilenmesini teminen, yurt dışında toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar birden fazla sayıda tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı nite